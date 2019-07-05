Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Güncel
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