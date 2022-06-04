Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

04.06.2022 12:48
Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, 49 bin 616 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 49 bin 616 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, Bakanlık koordinesinde, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde 8 bin 456 noktada uygulama yapıldı.

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin yoğun bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (valilik, okul, hastane gibi) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamada 49 bin 616 personel görev aldı, 203 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Umuma açık yerlerden 44'üyle ilgili işlem uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı, 4'ü çocuk 20 kayıp kişi bulundu, 314 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 57 kişi gözaltına alındı.

160 bin 564 aracın denetlendiği uygulamada 5 bin 350 araçla ilgili işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç bulundu.

Uygulamada 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gram esrar, 339 gram eroin, 23 gram kokain, 167,6 gram metamfetamin, 198 ecstasy, 28 sentetik ecza, 3 bin 671 kök kenevir, 2 bin 600 paket kaçak sigara ile 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
81 ilde 'güven huzur uygulaması' 81 ilde 'güven huzur uygulaması' Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında yakalanan 12 kişi tutuklandı Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında yakalanan 12 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement