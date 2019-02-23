Son Dakika Haberleri: Ülkedeki Koşullar Ciddi ve Zor"

Ülkedeki Koşullar Ciddi ve Zor"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesindeki mevcut koşulların ciddi ve zor olduğunu belirtti.

Ülkedeki Koşullar Ciddi ve Zor
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesindeki mevcut koşulların ciddi ve zor olduğunu belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Cihangiri, başkent Tahran'da Harezmi Üniversitesinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlar kanalıyla İran halkı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ülkedeki koşullar ciddi ve zordur. Doğal kaynakların İran'ın 'en büyük sermayesi' olduğu düşüncesi, yanlış bir düşüncedir. Bu ülkeyi geliştiren asıl sermaye, insan sermayesidir." dedi.

Ekonomik sorunlardan kurtulmak için akademisyen ve öğrencilerin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden İshak Cihangiri, "Eğer bu sorunu atlatabilirsek, en büyük problemi ortadan kaldırmış olacağız. Akademisyen ve öğrencilerden hükümete yardımcı olmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

İnsan gücüne dayalı sermayeyi kalkınma hamlelerine dönüştürmek için gerekli siyasi iradeye sahip olduklarını belirten Cihangiri, ülkesindeki üniversitelerin donanım anlamında yeterli seviyeye ulaşması için çaba harcadıklarını da dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Tahran, Cumhurbaşkanı, İshak Cihangiri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor Sudan'da Hükümet Feshedildi! Ülkede 1 Yıl OHAL İlan Edildi

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Son Dakika! Kılıçdaroğlu 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülkedeki Koşullar Ciddi ve Zor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]