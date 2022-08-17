Renault Taliant 2022 fiyat listesi - Son Dakika
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Renault Taliant 2022 fiyat listesi

17.08.2022 07:56
Renault Taliant 2022 fiyat listesi

Ülkemizde uygun fiyatla Renault Taliant 2021-2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...

Küresel çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Durum böyle olunca bundan birkaç ay önce 100 bin bandında fiyatlarla satılan araçlar, zamların gelmesinin ardından sıçrama yaparak 500-600 bin seviyelerine kadar çıktı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV indirimi sonrası fiyatlarda ufak bir düşüş yaşansa da, otomobil üreticileri tarafından belirli aralıklarla güncellenen fiyatlar sonrası indirimler yerini yeniden zamlara bıraktı. Peki ülkemizde uygun fiyatla Renault Taliant bu durumdan nasıl etkilendi? Otomobilin 2022 model yılı fiyatlarını sizler için derledik.

Renault Taliant sürücülere neler sunuyor?

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.

Renault Taliant 2022 fiyat listesi

İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş.

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Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi mevcut. Öte yandan arka park sensörü ve ön sis parı gibi donanımlar opsiyon satın alınabiliyor.

Renault Taliant 2022 fiyat listesi

Touch paketinde ise işler biraz daha değişiyor ve otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı ve Apple CarPlay gibi özellikler standart olarak karşımıza çıkıyor.

Renault Taliant fiyat listesi;

Donanım Paketi – Versiyon2022 Model

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Anahtar Teslim Liste Fiyatı

Joy 1.0 Sce 65 bg403.000 ?Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg501.000 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg536.900 ?

Renault Taliant opsiyon fiyat listesi;

Joy

Ön sis farları2.000 ?Metalik Renk3.500 ?8¨ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay8.250 ?Arka park sensörü2.250 ?

Touch

Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü)5.000 ?Navigasyon Paketi (8" bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay)4.750 ?Metalik Renk3.500 ?Jant Tipi6.250 ?Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi)9.250 ?Geri görüş kamerası2.500 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Taliant'ın fiyatı ve sunduğu özellikler nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Renault, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Renault Taliant 2022 fiyat listesi - Son Dakika

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