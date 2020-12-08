Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan ücretsiz çevrimiçi eğitim programı - Son Dakika

Çevrimiçi eğitim modülünün okul çağındaki gençlerin derslerine yardımcı olacağı ifade edilerek, modülde ayrıca bilgi yarışması, test çözümleri, sıra dışı bilgiler, tarihte bugün gibi bölümlerin yer aldığı kaydedildi.

İzmir Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamada, Bilgi Ocakta'nın Türk gençliğinin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediği belirtildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Bilgi Ocakta" adıyla ücretsiz çevrimiçi eğitim programı hazırlandı.

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