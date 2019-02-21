Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları'ndan 'Çakıroğlu' Sergisi

Ülkü Ocakları'ndan 'Çakıroğlu' Sergisi

7 dakika önce

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıp lokma dağıttı.

Ülkü Ocakları'ndan 'Çakıroğlu' Sergisi, System.String[]
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıp lokma dağıttı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu 20 Şubat 2015 yılında teröristler tarafından üniversitede çıkan bir kavgada bıçaklanarak şehit edildi. Yurdun dört bir yanında Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına düzenlenen etkinliklerde Kayseri'de Ülkü Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Çakıroğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu bir sergi açılarak başta Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere bütün şehitler için lokma dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, "4 yıl önce bugün Ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi'ni terörist gruplara karşı dar etmiş uğradığı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Bizlerde her yıl olduğu gibi yiğit kardeşimizi 20 Şubat günü çeşitli etkinliklerle anarak yad ediyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatmak için hafızalardan silinmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün burada kendisine ait fotoğrafların bulunduğu sergimizi açtık. Başta Çakıroğlu olmak üzere bütün şehitlerimiz için lokma dağıttık. Gün boyu sürecek etkinliklerimiz kapsamında yürüyüş, Erciyes Üniversitesi'nde kan bağışı ve bütün fakültelerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ayrıca bütün ilçe ocaklarımızda yatsı namazından sonra Mevlidi Şerif okutularak şehidimiz adına ikramlarda bulunacağız. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına açılan sergi gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip lokma ikramlarıyla son buldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Güncel
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