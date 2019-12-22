Ülkü Ocakları tarafından öğrencilere Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları tarafından öğrencilere Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları dağıtıldı - Son Dakika

Ülkü Ocakları tarafından öğrencilere Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları dağıtıldı

6 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin bakanlık onaylı, çocuklar için hazırlayıp çıkarttığı, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları, Erzurum Ülkü Ocakları tarafından İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor.

Ülkü Ocakları tarafından öğrencilere Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları dağıtıldı, System.String[]

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin bakanlık onaylı, çocuklar için hazırlayıp çıkarttığı, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları, Erzurum Ülkü Ocakları tarafından İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor.


Konu ile ilgili konuşan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Gökçan, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin kurucuları ve teminatıdır. Geçmişini bilmeyen, geleceğini sağlam temeller üzerine atamaz anlayışı ile yola çıkıp, genç nesillerimizin geçmişini, tarihini ve kültürünü severek ve merak ederek okuyup öğrenebileceği kitaplar olan, "Dede Korkut ve Kutadgu Bilig " yayınlarımızı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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