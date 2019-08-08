"Ülküdaşlarımızı geri dönmeye davet ediyorum"

MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, "Partimizden İYİ Parti'ye geçen tüm ülküdaşlarımızı geri dönmeye davet ediyorum.

MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, "Partimizden İYİ Parti'ye geçen tüm ülküdaşlarımızı geri dönmeye davet ediyorum. Kendilerine kapılarımız açıktır." dedi.

İl Başkanı Ferhatoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında kent ve ülke gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

MHP Edirne Teşkilatı olarak Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yle bir araya geldiklerini dile getiren Ferhatoğlu, görüşmede genel ve yerel siyaset konularının gündeme geldiğini söyledi.

MHP'nin ülkenin önemli siyasi hareketlerinden biri olduğunu belirten Ferhatoğlu, "Bu hareket 50 yıllık bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti inşallah sonsuza kadar var olacaktır. Ülkemiz var oldukça bu harekette varlığını sürdürecektir. Hatalar yapılabiliyor. Bizde bazen hatalar yapıyoruz. İYİ Parti'ye geçen tüm ülküdaşlarımızı geri dönmeye davet ediyorum. Partimizin kapıları sonuna kadar açık. Ben İYİ Parti'den birçok kişinin partimize geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ferhatoğlu, Edirne'de altyapı ve yol sorununun vatandaşları olumsuz etkilediğini de savundu.

Edirne Belediyesi'nin görevini yerine getirmediğini öne süren Ferhatoğlu, "Edirne'de altyapı yok. Yollarımız bozuk. Edirne Belediyesi'nin asli işi bunları yapmak. Çok büyük sorunlar var. Edirne'nin en çok zarar gören yeri Kocasinan Mahallesi ancak buna karşın yine en çok oy aldığı yer orası. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Biz parti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf siyaset yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ferhatoğlu, Kurban Bayramı'nı da tebrik ederek, bayramın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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