Son Dakika › Spor › UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika Spor
UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek
35 dakika önce
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.
Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:18 Kaynak: AA
Son Dakika Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler