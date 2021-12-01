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ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU - Son Dakika

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

01.12.2021 16:22

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı oteller bölgesinde de hareketlilik arttı. 10 Aralık'ta sezonu açmayı planlayan otel işletmecileri, rezervasyonların şimdiden yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

Bursa'da 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a kar yağdı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Beyaza bürünen Uludağ'ın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Uludağ'daki hareketlilik de kar yağışıyla birlikte arttı. Bu yıl sezonun 10 Aralık'ta açılması planlanırken, otellerde ise hazırlıklar son aşamaya geldi. Kar yağışı rezervasyonlara da yansıdı. Otellerdeki rezervasyon oranı konaklama ücretlerinin yeniden belirlenmesine rağmen yüzde 50'lere ulaştı.

YILBAŞI EĞLENCELERİ PANDEMİYE GÖRE AYARLANACAK

Otel işletmecilerinden Murat Pınarcı, bu sezon ilginin yoğun olduğunu ifade etti. Yılbaşı öncesi otellerindeki doluluğun yarıya dayandığını, yılbaşına kadar yüzde 100 doluluk yaşayacaklarını kaydeden Pınarcı, 'Bu sene kar, geçen seneye göre erken geldi. Geçen sene ocak ayında kar yağmıştı, bu sene aralık ayına karlı girdik. Otelimiz 17 Aralık itibarıyla açılacak. Hazırlıklarımız bitti sayılır. Rezervasyon almaya devam ediyoruz. Geçen seneye göre daha iyiyiz. Sezon gayet güzel geçiyor. Fiyatlar döneme göre, yaklaşık olarak, bin 500 ile 2 bin 500 lira arası değişiyor. Dönemsel olarak farklılık gösteriyor. Yılbaşı için rezervasyon almaya başladık hatta şu an yarı yarıya doluluk oranımız var. Tahmin ediyorum, yüzde 100'e ulaşacağız. Bu sene geçen seneye göre gayet güzel bir tepki var. Tabi yılbaşında pandemi sebebiyle kısıtlamalı eğlenceler var. Belirli saatlerde olacak ve belirli kurallara uyularak yapılacak diye konuştu.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

10 Aralık, Uludağ, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU - Son Dakika


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