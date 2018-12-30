Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Sürpriz Evlenme Teklifi

Uludağ'da Sürpriz Evlenme Teklifi

11 dakika önce

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Ramazan Şahin (30), kız arkadaşı Nesrin Gövercin'e (23) karlar üzerinde pankart açarak, evlenme teklifi etti.

Uludağ'da Sürpriz Evlenme Teklifi, System.String[]
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Ramazan Şahin (30), kız arkadaşı Nesrin Gövercin'e (23) karlar üzerinde pankart açarak, evlenme teklifi etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan muhasebeci Ramazan Şahin ve kız arkadaşı Nesrin Gövercin, arkadaş grubuyla ile Uludağ'da geziye gitti. Gezi sırasında Şahin'in arkadaşlarınca açılan 'Benimle evlenir misin?' yazan pankartı gören Gövercin şaşırırken, etrafı güllerle donatıldı. Ramazan Şahin de elindeki yüzük ile Nesrin Gövercin'e yüksek sesle "Benimle evlenir misin?" dedi. Sürprizler karşısında şaşırıp gözyaşlarını tutamayan Nesrin Gövercin de "Evet" diye bağırarak, Şahin'in evlenme teklifini kabul etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:34 Kaynak: DHA

Ramazan Şahin, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?

Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:45:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Sürpriz Evlenme Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]