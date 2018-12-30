Uludağ'da Sürpriz Evlenme Teklifi
11 dakika önce
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Ramazan Şahin (30), kız arkadaşı Nesrin Gövercin'e (23) karlar üzerinde pankart açarak, evlenme teklifi etti.
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da tatil yapan Ramazan Şahin
(30), kız arkadaşı Nesrin Gövercin'e (23) karlar üzerinde pankart açarak, evlenme teklifi etti. Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde yaşayan muhasebeci Ramazan Şahin ve kız arkadaşı Nesrin Gövercin, arkadaş grubuyla ile Uludağ'da geziye gitti. Gezi sırasında Şahin'in arkadaşlarınca açılan 'Benimle evlenir misin?' yazan pankartı gören Gövercin şaşırırken, etrafı güllerle donatıldı. Ramazan Şahin de elindeki yüzük ile Nesrin Gövercin'e yüksek sesle "Benimle evlenir misin?" dedi. Sürprizler karşısında şaşırıp gözyaşlarını tutamayan Nesrin Gövercin de "Evet" diye bağırarak, Şahin'in evlenme teklifini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:34 Kaynak: DHA
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