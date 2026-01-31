Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci Mahsur Kaldı - Son Dakika
Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci Mahsur Kaldı

Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci Mahsur Kaldı
31.01.2026 11:36
Uludağ'daki telesiyej arızası sonucu 40 tatilci mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD kurtarma çalışması başlattı.

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

11:47
