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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı

25.11.2021 12:09
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen "Bankacılığın Geleceği" oturumunda bankacılık sektörünü pandemi sonrası nelerin beklediği konuşuldu.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen "Bankacılığın Geleceği" oturumunda bankacılık sektörünü pandemi sonrası nelerin beklediği konuşuldu.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde "Bankacılığın Geleceği" oturumu gerçekleşti. Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik'in moderatörlüğündeki panele TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Citibank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Emre Karter, Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Recep Baştuğ ile TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı.

ÇAKAR: DEMOGRAFİK DEĞİŞİM TİCARET DENGESİNİ DEĞİŞTİRECEK

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisi ve bankacılık sektörümüz de dış etkenlere bağımlı. Önümüzdeki dönemde nüfus ve demografik değişim, gelir ve ticaret dengesini de değiştirecek. Geleceğe hazırlanmak adına gelişmekte olan ülkeler gençlere yatırım yapmalı. Ayrıca teknoloji de her alanda değişikliklere neden oldu. Bunlar tüm sektör ve ülke ekonomilerini değiştiriyor. Pandemiyle nakit kullanımı azaldı. E-ticaret payının artmasıyla da önemli değişiklikler yaşandı. Önümüzdeki dönemde dijital bankacılıkta çıkacak yeni yönetmeliklerle sektörümüz de dönüşüme uğrayacak ve artık tamamen şubesiz bankalar görmeye başlayacağız. Yakında çıkacak düzenleme ile tamamen şubesiz bankacılık sistemi devreye girecek ve hem finteklerle hem de e-ticaret platfomlarıyla daha yoğun iş birlikleri yapılacak. Bugüne baktığımızda ödemeler hızlı ve kolay hale geldi. Bununla beraber iş hacimleri daha da arttı. Daha küçük şubeler olan butik yapılar, dijital sistemlerle insansız bankacılık ortamı sağlanarak desteklendi. Sonuç olarak makinelerle iletişimi sürdürecek istihdam artışı gelecek. Teknoloji şirketleriyle daha fazla çalışıp, daha fazla yatırım yapmamız gerekecek" dedi.

KARTER: GELECEĞİN BANKACILIĞININ GEÇMİŞTEN GELEN BANKALARDAN ÇIKACAĞI UNUTULMAMALI

Citibank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Emre Karter, "Bankacılık sektöründe iki ana trend var: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik. Dijitalleşme hayatımıza çok daha fazla girdi ve alışkanlıklarımız değişti. Tüm bunlara paralel bankacılık da değişti elbette ama pandemi bunları hızlandırdı. Peki artan dijital dönüşüm, bankacılığı nasıl şekillendiriyor? Öncelikle bilinmesi gerekir ki geleceğin bankaları da geçmişin bankalarından çıkacak. Citibank olarak hazırladığımız rapora göre dört ana başlık var: Banka üst yönetiminin dijital dönüşüme ne kadar odaklandığı ne kadarlık yatırım planladığı ve ülkedeki düzenlemelerin sürece nasıl katkı sağladığı… Türk bankacılık sektörü çok ileride ve geleceğin bankacılık sistemi, 'Banking as a service' olarak tanımlanıyor. Yani bazı bankacılık hizmetleri ya değişecek ya da tamamen ortadan kalkacak. Bankacılık gelecekte iki kulvarda yarışacak: Mevcut şube yapısının dijital platformlara entegrasyonu ve diğer bankacılık dışı dijital platformlara olan entegrasyonu" şeklinde konuştu.

BİNBAŞGİL: HERKES HER ŞEYİ ANINDA, HER YERDE, EN HIZLI VE EN DÜŞÜK BEDELLE İSTİYOR

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, "Bugün artık her şey tüketici ve müşteri etrafında dönüyor. Herkes her şeyi anında, her yerden, en hızlı ve en düşük bedelle istiyor. Tüm şirketlerin başarı için bu trendlere ayak uydurması gerekiyor. Bankacılık bu trendlerden en fazla etkilenen sektörlerden biri ve sektörümüz sürekli olarak kendini yenilemeye çalışıyor. Bizim dönüşüm yolculuğumuz 2015 yılına geri gidiyor. Öncü olmak ve trendleri yakalamak üzere harekete geçtik ve dönüşümümüzün temeline iki konuyu yerleştirdik: Teknoloji ve insan. İkisi de eş zamanlı ve mükemmel olmalı dedik ve yapımızı bu temeller üzerine inşa ettik. Müthiş bir dijitalleşme süreci geçirdik ve hala da devam ediyoruz. Ayrıca dönüşümde tasarım da öne çıkan bir konu ve banka veya sosyal medya olsun, çok kritik bir konu. Bunu kültürümüze entegre etmek ve daha da geliştirmek için büyük çaba sarf ettik. Genel olarak süreçlerimizde sadelik, insan odaklılık ve yenilikçilik gibi pek çok kritere dikkat ettik. Türkiye'de rekabet ortamı sayesinde üstün bankalar yarattık. Yeni bankacılık sistemlerinin gelmesi bizi bu rekabette diri tutacaktır. Artık yüzde 95'e yakın işlem şube dışında gerçekleşiyor" dedi.

BAŞTUĞ: FİNTECHLERDEN GELECEK REKABETE SEKTÖR OLARAK HAZIRIZ

Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Recep Baştuğ, "Farklı fintech şirketleri var artık ve bunlar bankacılığın her alanına dokunabilir oldular. Bunlar, bizim verdiğimiz hizmetleri verebiliyorlar. İkinci versiyon ise henüz Türkiye'ye gelmedi ama 2022'de ilgili düzenlemeler yapıldığında bunları da göreceğiz. Bu yeni bankalar az sayıda konuya daha detaylı bir şekilde odaklanacaklar ve müşterilere kolaylığın yanı sıra basit bir deneyim de sunacaklar. Bizler aynı esnekliği gösteremezsek rekabette zorlanacağız. Bankacılığın elindeki en önemli silah, mevcut verilerimiz. Bunları iyi kullanabilirsek süreci daha iyi atlatabileceğiz. Bizce fintech'lerden gelecek bu rekabet, bankacılık sektörünü yukarıya çekecek ve tüm sektörün kalitesine olumlu katkı yapacak. Biz hazırız ve rekabet bizim alanımızda olacak" dedi.

LEBLEBİCİ: DİJİTAL ALTYAPI OLARAK TÜRKİYE BANKACILIĞIN 1'İNCİ LİGİ'NDE

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Türkiye ile ilgili bir algı var ve değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışında dijital bankacılıkta patlama yaşanıyor deniliyor ama aslında tam tersi. Türkiye zaten bu alanda dünya öncüsü. Örneğin en basitinden batıda bir hesap açma süresi daha kısa süre öncesine kadar haftalar bulabiliyordu. Ancak Türkiye'de altyapı o kadar iyi ki süreçler uzun bir süredir minimumda yapılabiliyor. Dijital altyapı konusunda dünyada birinci ligdeyiz. Neobanklar dünyada hızla büyüme kaydetseler de finansal yapıları ve hacimleri çok düşük. Bunu Türkiye'de de göreceğiz. Bizlerle rekabet edebilmeleri için yatırımcı almak zorunda kalacaklar. Türkiye bankacılık sisteminin altyapısı olağanüstü durumda ve pandemi gibi bir durum kriz senaryolarında olmasa bile sistem hiçbir aksama yaşanmadan çalışmaya devam etti. Uzun bir süre işlerimizi tamamen insansız bir şekilde yönetip sürdürebildik" şeklinde konuştu.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.


Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı

Ekonomi, Türkiye, Pandemi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bankacılığın geleceği tartışıldı - Son Dakika


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