Son Dakika Haberleri: Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı
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Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı

1 saat önce

NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesinde yetişen kirazın Fransa, Çin, İngiltere, Almanya ve Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı, System.String[]
NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesinde yetişen kirazın Fransa, Çin, İngiltere, Almanya ve Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi.
Kentte kirazın yüzde 90'nının Ulukışla'da üretildiğini belirten Baş, bu yıl 29 bin ton rekolte beklendiğini belirtti. Ulukışla kirazının dalında kilosunun 7-9 TL arasında alıcı bulduğunu söyleyen Baş, "Ulukışla kirazı, ilimiz için önemli meyvelerden bir tanesidir. Kiraz üretiminde ilimiz ülke genelinde 8'inci sırada bulunurken, tat ve aroma bakımından ise Türkiye'de ilk sıradayız. İlimizde kirazın yüzde 90'nı Ulukışla ilçemizde üretiliyor" dedi.
İlçenin 5 ülkeye kiraz ihraç ettiğini belirten Baş, "Dünya pazarında kalitesi ve aromasıyla tercih edilen Ulukışla kirazı Fransa, Çin, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Avrupa'dan farklı ülkelerden Niğde kirazı için talep geliyor" diye konuştu.


Ulukışla, Fransa, Niğde, Kiraz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:20 Kaynak: DHA
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