Ulus'ta pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Valilik 12 Divan Salonu'nda yapılan toplantıda Ulus ilçesindeki son durum ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz Entegre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sevban Karakoç tarafından ilçedeki vakaların kaynağı, yaş ve cinsiyet durumları, oluş yerleri, il merkezi ve köylere göre dağılımı ile vakaların yoğun olduğu bölgelere ilişkin yapılan istatistiki verilere ilişkin bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ilçeye bağlı beldelerin belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.