Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar, buğday alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar, buğday alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar, buğday alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, ton başına verilecek 230 liralık ilave destekle buğday üreticisinin eline ton başına yaklaşık 2 bin lira geçeceğini belirterek, "Açıklanan hububat alım fiyatlarının bu açıdan olumlu olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar, buğday alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, ton başına verilecek 230 liralık ilave destekle buğday üreticisinin eline ton başına yaklaşık 2 bin lira geçeceğini belirterek, "Açıklanan hububat alım fiyatlarının bu açıdan olumlu olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Taşpınar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçinin kilogramda 10 kuruş ürün primiyle, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve diğer desteklemelerle toplamda ton başına 230 lira ilave gelire kavuşacağını bildirdi.

Hububat müdahale alım fiyatının, bu sene de geçen seneki gibi hasat öncesinde açıklandığını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

"Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahil olarak üreticiden ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı 1,650 liradan, arpayı 1,275 liradan, makarnalık buğdayı 1,800 liradan, çavdar-yulaf-tritikaleyi 1,250 liradan alacak. Fiyatlar geçen seneye göre, makarnalıkta yüzde 24,4, ekmeklik buğdayda yüzde 22,2, arpada yüzde 16 civarında artış gösterdi."

Taşpınar, "Açıklanan alım fiyatıyla iç piyasa ve dünya fiyatları dengelenmiştir. Mahsul, serbest piyasa ve borsalarda bu fiyatların üzerinde işlem görecektir. Ton başına verilecek 230 liralık ilave destekle buğday üreticimizin eline ton başına yaklaşık 2 bin lira kadar para geçecektir. Açıklanan hububat müdahil alım fiyatlarının bu açıdan olumlu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene kilogram başına 5 kuruş olan prim desteğinin 10 kuruşa yükseltilmesi ve ilave desteklerle çiftçinin buğday ekimine ısınmaya başladığına işaret eden Taşpınar, şu değerlendirmede bulundu:

" Türkiye, ham maddesi buğdaya dayalı un, makarna, bulgur gibi ürünlerin ihracatında dünyada önemli bir yere sahip. Türkiye, ithal ettiği buğdayı yurt içinde işleyerek mamul madde olarak ihraç etmekte ve bundan dolayı ülkemiz döviz kazanmaktadır. Biz istiyoruz ki ihraç ettiğimiz ürünlerin ham maddesini en yüksek oranda yurt içinden karşılayalım, başka ülkelerin çiftçisini değil kendi çiftçimizi destekleyelim.

Yeni sezonda çiftçinin girdilerle daha çok desteklenmesi ve stratejik öneme sahip buğdayın prim desteğinin en az 20 kuruşa yükseltilmesi, ekim alanlarına bağlı olarak buğday rekoltesini de artıracaktır."

Taşpınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:36 Kaynak: AA


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