UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilendirecek - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilendirecek

10.08.2022 23:34
UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilendirecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, yarın düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'nın durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, yarın düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'nın durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin yarınki oturumda Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumuna yönelik bilgi paylaşımında bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, santralin geçen hafta cuma ve pazar günleri ateşli silahların hedefi olduğu belirtildi.

Nükleer facia uyarısı

Açıklamada ifadelerine yeri verilen Grossi, dünyanın sayılı büyük nükleer santrallerinden Zaporijya'nın içinde bulunduğu çok ciddi duruma ilişkin BMGK'ye bilgi vereceğini belirtti.

Grossi, "Bu tesiste meydana gelebilecek bir kaza, hem Ukrayna'da hem de komşu ülkelerde olduğu kadar uzak ülkelerde de halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilir." ifadesini kullandı.

Güvenlik Konseyi'ne, Zaporijya'yı denetlemek üzere başında kendisinin bulunduğu bir ekibin yakın bir tarihte buraya gitmesi için yaptığı hazırlıkları da aktaracağını belirten Grossi,"UAEA'nın söz konusu tesisteki varlığı, orada olası bir nükleer felaket tehlikesini azaltmaya yardımcı olmak için çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????- Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde hava saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilendirecek - Son Dakika

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