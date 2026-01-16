Uluslararası Ayder Enerji Forumu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uluslararası Ayder Enerji Forumu Başarıyla Tamamlandı

Uluslararası Ayder Enerji Forumu Başarıyla Tamamlandı
16.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEİPA Başkanı Dönmez, Ayder'deki foruma yoğun ilgi olduğunu ve enerji konularının tartışıldığını söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na ilişkin, "Enerji konusunu üretiminden iletimine, dağıtımına ve ticaretine kadar birçok konuyu da burada enine boyuna tartışmış olduk." dedi.

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nun son günü olmasına rağmen buraya olağanüstü bir ilgi bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl forumda lojistik konusunun ele alındığını hatırlatan Dönmez, "Bu yıl ise enerji, küresel güvenlik ve diplomasi konularını işledik. Yurt içinden ve yurt dışından birçok katılımcı katıldı. 85 konuşmacı vardı, 20'nin üzerinde ülkeden katılımcı söz konusuydu." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve KEİPA Türk Delegasyonu olarak foruma tam destek verdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yılın konusu da sağlık olarak belirlendi. Bu konuyu enine boyuna tartışmış olacağız. Ayder günden güne gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başta Çevre Şehircilik Bakanı'mız olmak üzere burada hakikaten doğal dokuya uygun tesisler yapıldı. Bugün etkinliklerimizi yaptığımız bu tesis, otelimiz de inşallah yakın bir gelecekte tam kapasite çalışmaya başlayacak. Yöre halkı da çok mutlu ve memnun. İnşallah bu memnuniyet giderek artacak. Bütün arzumuz, beklentimiz bu yönde."

Bu gibi organizasyonların son derece önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji konusunu üretiminden iletimine, dağıtımına ve ticaretine kadar birçok konuyu da burada enine boyuna tartışmış olduk. Kamudan, özel sektörden yine birçok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili tecrübelerini, bilgilerini paylaşmış oldular. Yapay zeka son günlerde çok sık tartıştığımız konulardan birisi. Panellerden birisini ona ayırdık. Belki bir sayfalık bir politika belgesi çıkıyor günün sonunda ama o politika belgesi belki önümüzdeki üç, beş ya da on yılı düzenleme etkisine sahip olabiliyor. Bu düzenlemeleri yaparken de hiç şüphesiz tabi ekonomik ve sosyal etki analizinde sağlıklı yapmamız gerekiyor ki, ne kadar sağlıklı ve isabetli bir politika belgesi, düzenleme yaparsak o kadar hayatımız, iş dünyamız daha rahat ilerlemiş olur."

Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin ise forumun ikincisini düzenlediklerini belirterek "Ayder sadece bir turizm merkezi olarak değil, aynı zaman da forumlar, zirveler ve calıştaylar ile önemli bir merkez haline geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Ayder Enerji Forumu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:15:24. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Ayder Enerji Forumu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.