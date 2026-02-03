Uluslararası basın deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyecek - Son Dakika
Uluslararası basın deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyecek

03.02.2026 11:40
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenliyor.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde uluslararası basına yönelik medya programının yarın başlayıp, 6 Şubat'ta sona ereceği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Programa ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan olmak üzere 11 ülkeden 32 basın mensubu katılıyor. Programa davet edilen gazeteciler, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bölgeye gelerek yaşanan felakete bizzat tanıklık etmiş basın mensupları arasından seçildi. Bu sayede katılımcılar, üç yıl önce büyük yıkıma sahne olan şehirlerde bugün ortaya çıkan tabloyu yerinde gözlemleyerek, üç yıllık yeniden inşa ve toparlanma sürecinin sonuçlarını karşılaştırmalı biçimde değerlendirme imkanı bulacak. Bu kapsamda, 4-6 Şubat arasında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan uluslararası medya programı çerçevesinde, depremden etkilenen şehirlerde tamamlanan ve hayata geçirilen yeniden inşa çalışmaları uluslararası basın mensuplarına yerinde aktarılacak."

"Uluslararası basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da takip edecek"

Program kapsamında afet sonrası tamamlanan kalıcı konut projeleri, oluşturulan rezerv yapı alanları ve şehir merkezlerinde sonuçlandırılan imar faaliyetlerinin yanı sıra, deprem sonrası restorasyonu tamamlanan kültürel ve tarihi mekanların ziyaret edileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Hatay'da Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi, Habib-i Neccar Cami, Hatay Tarihi Meclis Binası ve Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş'ta ise Arkeoloji Müzesi, Kapalı Çarşı ve Ulu Cami gibi, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyon ile yeniden ihya çalışmaları kapsamında ele alınan, şehirlerin tarihsel, kültürel ve sosyal hafızasında önemli yere sahip mekanlar uluslararası basın mensuplarına sahada gösterilecek. Ziyaretler aracılığıyla, depremin ardından yeniden ayağa kaldırılan kültürel miras alanlarının şehirlerin gündelik yaşamına ve sosyal dokusuna yeniden nasıl kazandırıldığı aktarılacak. Ayrıca, depremin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle yeniden inşa sürecinde ulaşılan somut sonuçlar, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeler eşliğinde paylaşılacak."

Program kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un basın mensupları ile bir araya geleceği belirtilerek, "Medya programının Osmaniye ayağında ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştireceği program ve hitaplar uluslararası basın mensupları tarafından takip edilecek. Deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarıyla ilgili, İletişim Başkanlığının düzenlediği medya mensuplarına yönelik programlarda 2024'ten bugüne toplam 26 ülkeden 334 gazetecinin yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gözlemlemesi sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

