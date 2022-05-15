Uluslararası Camiadan, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından uluslararası camia, CHP'ye destek mesajları iletti.

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından uluslararası kuruluşlar ve siyasi partiler, destek mesajlarını CHP Genel Merkezi'ne iletti. Kuruluşlar ve mesajları şöyle:

AVRUPA SOSYALİSTLER PARTİSİ (PES): "Türk mahkemesinin kararından dolayı üzgünüz. Canan Kaftancıoğlu masum. CHP'li arkadaşlarımızın yanındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetinin eylemlerini kınıyor, Kaftancıoğlu'na, üye partimiz CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Türkiye'de tehdit, baskı ve hapis ile karşı karşıya kalan sayısız muhalif siyasetçilere tam desteğimizi ifade ediyoruz. PES, Kaftancıoğlu'nu hapse girme veya siyasetten tamamen yasaklanma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan bu kararı kınıyor. Canan Kaftancıoğlu masumdur. 2019'da asıl cezayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sosyal medya mesajları sebebiyle almıştı. Karara itirazın ardından Yargıtay bugün yaklaşık 5 yıllık hapis cezasını onadı. Avrupalı Sosyalistler ve Demokratlar, ülkedeki hukukun üstünlüğü ve demokrasi adına CHP ve Türkiye'deki tüm muhalefet partilerden siyasetçilerin güçlü bir şekilde yanında duruyor ve hep durdu. Bu ve diğer davalardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz."

SOSYALİST ENTERNASYONEL: "Türk hükümetinin bu tür suçlamalar üreterek muhalefeti bu şekilde susturma girişimini ve ayrıca Canan Kaftancıoğlu'nun temel insan hakkı olan ifade özgürlüğüne aykırı olan tüm hukuksuz yargılama sürecini kınıyoruz. Hükümetin Canan Kaftancıoğlu'nu siyasi görevlerinden uzaklaştırmaya çalışması kesinlikle kabul edilemez. Bu karar diğer muhalif isimlerin geleceği için ciddi bir emsal teşkil ediyor. Sosyalist Enternasyonal daha önce Erdoğan hükümetinin giderek artan demokratik erozyonunun altını çizmişti ve şimdi Türkiye cumhurbaşkanının evrensel hukuk ve demokrasi kurallarına uyması ve bu kurallara uyması gerektiğini yineliyor. Sosyalist Enternasyonel, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik suçlamaların derhal iptali çağrısında bulunuyor ve davasını ve Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtiyor. Hükümetin eylemleri muhalefetin artan gücünü gösteriyor ve Sosyalist Enternasyonal, tüm insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu, adil, demokratik ve adil bir toplum talep eden Türk halkının iradesinin yanında duruyor."

"CEZA KANUNU REVİZE EDİLMELİ"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye'nin izlenmesinden sorumlu eş raportörü John Howell ( Birleşik Krallık, EC/DA) ve Boriss Cilevics ( Letonya, SOC)'un içinde olduğu AKPM raportörleri, mesajlarında; Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerine işaret etti. Raportörler, Türk makamlarını demokratik olmayan uygulamalara son vermeye çağırdı. Mesajda, "Avrupa standartlarına aykırı olan ve eleştirel sesleri ve muhalif görüşleri susturmayı amaçlayan ve etkin bir sivil toplumun bileşenlerine yönelik suistimal edici yargı prosedürlerine yol açan Ceza Kanunu'nun tartışmalı hükümlerinin acilen revize edilmesi gerekmektedir. Bu, Türkiye'deki demokrasi için ciddi bir tehlike oluşturuyor" denildi.

AKPM Sosyalist Grubu ise Twitter'dan yayınladığı mesajda, Türkiye'deki bu hukuk devleti ve insan hakları ihlalini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, kararın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Yargıtay, muhalif isim ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaklaşık 5 yıl hapis cezası öngören 3 mahkumiyet kararını onadı. Kaftancıoğlu, hapse girebilir veya siyasi yasak alabilir" dedi. Sánchez Amor, mesajında ayrıca kararın zamanlamasına da dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu dün 2021 Türkiye raporunu onaylayarak, "Türkiye, ısrarla Avrupa Birliği (AB) değer ve standartlarından uzaklaşıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor da bu bağlamda şu yorumu yaptı:

"Bugün AP'de Türkiye raporu oylandıktan yalnızca saatler sonra ve şimdiden karar haberler ile güncelliğini yitirdi."

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi Avrupa Parlamentosu Delegasyonu Başkanı Andreas Schieder, "Canan Kaftancıoğlu için özgürlük" dedi. Schieder, kararın arkasında siyasi bir motivasyon olduğundan şüphelendiklerinin altını çizerek, şunları açıkladı:

"İstanbul'da kaybedilen seçimin ardından Türkiye'de siyasi yargı giderek daha keyfi davranıyor. Bu karar ifade özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Canan Kaftancıoğlu ve Türkiye'deki diğer tüm siyasi tutsakların derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" değerlendirmesini yapan Schieder, şöyle devam etti:

"Erdoğan, Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürdü ve ülkede otoriter bir dönüş başlattı. Artık özgür bir basın yok, Türkiye gazeteciler, yazarlar ve siyasi olarak aktif insanlar için büyük bir hapishane. Erdoğan, binlerce kişiyi temelsiz gerekçelerle hapse attı. AB, demokratik güçleri ve muhalefeti desteklemek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. AB ile Türkiye arasında yeniden yakınlaşma ancak Türk hükümeti söylem ve eylemlerinde açıkça demokrasiye ve temel haklara kendini adadığı takdirde olabilir."

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Anna Lührman (Yeşiller) Canan Kaftancıoğlu ile ilgili karar hakkında "Kaftancıoğlu'na Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü için mücadele eden herkese büyük saygı duyuyorum. Bu değerler Almanya - Türkiye ilişkilerinin merkezinde yer alır" değerlendirmesini yaptı.

Alman Yeşiller'den Federal Meclis üyesi Max Lucs ise bu kararın Avrupa'da insan hakları adına yeni bir gerileme olduğunu ifade etti.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Women ise Kaftancıoğlu'nu hapis ve siyasetten men cezasıyla karşı karşıya bırakan bu cezayı kınadığını ve CHP ve PES'in yanında olduğunu belirtti.

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