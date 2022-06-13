Uluslararası Cezayir Fuarı kapılarını 53. kez yatırımcılara açtı - Son Dakika
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Uluslararası Cezayir Fuarı kapılarını 53. kez yatırımcılara açtı

13.06.2022 22:44
Uluslararası Cezayir Fuarı kapılarını 53. kez yatırımcılara açtı

ABD'nin onur konuğu olduğu ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Cezayir Fuarı bu yıl 53. kez yatırımcılara ev sahipliği yaptı.

ABD'nin onur konuğu olduğu ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Cezayir Fuarı bu yıl 53. kez yatırımcılara ev sahipliği yaptı.

Cezayir'in resmi ajansı APS'ye göre, başkent Cezayir'de "Stratejik Ortaklık İçin" başlığıyla düzenlenen fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Eymen bin Abdurrahman ile Ticaret Bakanı Kemal Ruzeyk ile çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden 187 yabancı şirketin iştirak ettiği fuarın bu yılki onur konuğu ABD oldu.

Fuar Müdürü Ali Farrah, Cezayir Ulusal Radyosu'na yaptığı açıklamada, bu yıl "Stratejik Ortaklık İçin" sloganının seçildiğine vurgu yaparak, bununla yabancı şirketlerin Cezayir'de yatırım yapmalarını teşvik etmenin hedeflendiğini kaydetti.

Farrah, ABD'nin onur konuğu olduğu fuara yaklaşık 35 katılımcı ile geldiğini belirterek, fuarın 18 Haziran'a kadar süreceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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