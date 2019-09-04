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Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Bilimsel Araştırmalar Kongresi düzenlendi

3 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) tarafından 6 ülkeden 148 akademisyen ve araştırmacının katılımı ile Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Bilimsel Araştırmalar Kongresi yapıldı.

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Bilimsel Araştırmalar Kongresi düzenlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) tarafından 6 ülkeden 148 akademisyen ve araştırmacının katılımı ile Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Bilimsel Araştırmalar Kongresi yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu ve Merkez Eğitim Kurumları'nda 5 salonda eş zamanlı oturumlarla tamamlanan kongre kapsamında, sosyal ve beşeri bilimler ile uygulamalı bilimler alanlarında 180 tebliğ sunuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan kongre başkanı Doç. Dr. Dinara Fardeeva, İKSAD'ın kuruluş yeri ve merkezi Gölbaşı'nda böyle bir etkinlikle 6 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Rusya'dan bu kongre vesilesi ile geldiğini, hem Gölbaşı'nı, hem de Gölbaşı halkını çok sevdiğini belirten Fardeeva, misafirperverlikleri için İKSAD ve Gölbaşı halkına teşekkür etti.

Ahmet Yesevi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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