Uluslararası İlahiyat Programı bünyesinde eğitim alan 21 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Uluslararası İlahiyat Programı bünyesinde eğitim alan 21 öğrenci mezun oldu

01.07.2022 18:32
Uluslararası İlahiyat Programı bünyesinde eğitim alan 21 öğrenci mezun oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında burs verdiği yurt dışından gelen 21 Türk kökenli öğrenci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında burs verdiği yurt dışından gelen 21 Türk kökenli öğrenci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan öğrencilerin ailelerinin yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Uluslararası İlahiyat Programı'nın aradan on yıllar geçtikten sonra Diyanet tarihinin en saygın işlerinden biri olacağını söyledi.

İnsana yatırım yapmanın önemli olduğunu vurgulayan İşliyen, bir insanın düzelmesinin bazen dünyayı düzelttiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da öğrencilere emek veren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarına teşekkür etti.

Törenin sonunda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya'dan eğitim almaya gelen 21 Türk kökenli öğrenci mezuniyet diplomasını aldı.

Mezunlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak mülakat sonrası bulundukları ülkelerde imam, Kur'an kursu öğreticisi, din görevlisi olarak görev yapabilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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