Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Uluslararası İlahiyat Programı'nın aradan on yıllar geçtikten sonra Diyanet tarihinin en saygın işlerinden biri olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uluslararası İlahiyat Programı bünyesinde eğitim alan 21 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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