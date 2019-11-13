Son Dakika Haberleri: Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti
Son Dakika Spor Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

7 saat önce

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti, System.String[]

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, bir dizi görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelen Vizer'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile federasyon başkanı Sezer Huysuz'un da hazır bulunduğu aktarıldı.

Gelenekten geleceğe uzanan spor branşları ve Türkiye'de judoyla ilgili yeni projelerin ele alındığı görüşmede Bilal Erdoğan ile Vizer'in birbirlerine plaket takdim ettiği kaydedildi.

Bilal Erdoğan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]