Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, bir dizi görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelen Vizer'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile federasyon başkanı Sezer Huysuz'un da hazır bulunduğu aktarıldı.

Gelenekten geleceğe uzanan spor branşları ve Türkiye'de judoyla ilgili yeni projelerin ele alındığı görüşmede Bilal Erdoğan ile Vizer'in birbirlerine plaket takdim ettiği kaydedildi.