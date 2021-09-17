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Uluslararası Kanser Günleri başladı - Son Dakika

Uluslararası Kanser Günleri başladı

17.09.2021 13:34

Uluslararası Kanser Günleri başladı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Kanser Günleri başladı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2'nci...

Uluslararası Kanser Günleri başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Kanser Günleri başladı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Kanser Günleri başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün desteği ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2'nci Uluslararası Kanser Günleri düzenlendi. 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda düzenlenen açılış programına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda SCÜ Halay ekibinin Sivas halayı oynaması ve mini konser verilmesinin ardından kongreye geçilerek akademisyenler çevrim içi ve yüz yüze sunumlarını yaptı.

"Kanser ilacının sentezi yapılabiliyor"

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, burada yaptığı açıklamada, "2018 yılında Kanser Araştırma Topluluğu'nu oluşturduk ve bu topluluk tarafından 2019 yılında, bugün ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Kanser Günleri düzenlendi. Maalesef salgından dolayı 2020 yılında düzenleyemedik. Geçtiğimiz aylarda İbn-i Sina Sentez Laboratuvarı'nı açtık. Bu laboratuvarda kanser ilacının sentezi yapılabiliyor. Özellikle tüm bu araştırmaların ve araştırma merkezlerinin koordinasyonunu yapabilmek ve daha verimli hale getirebilmek için bu yıl KANAM'ı kurduk. Bu çalıştayda kanser araştırmalarına, fen bilimlerinden, sağlık bilimlerinden ve diğer bilim alanlarından olduğu kadar sosyal bilimlerden de birçok hocamızın katıldığını biliyoruz. Sosyal bilimci hocalarımızın daha çok katılmasını istiyoruz. Bu çalıştay sonucundan gelen tebliğler 1'inci kongrede olduğu gibi kitap olarak yayımlanacak" dedi.

Uluslararası Kanser Günleri başladı
Uluslararası Kanser Günleri başladı
Uluslararası Kanser Günleri başladı
Uluslararası Kanser Günleri başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektör, Kanser, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası Kanser Günleri başladı - Son Dakika


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