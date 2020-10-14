Uluslararası Masal Festivali Küçükçekmece'de başladı - Son Dakika

Masalların dünyasına yolculuk, 'Kuş Kanadında Masallar' teması ile Küçükçekmece'de başladı. 6 gün sürecek festivalin açılışı dün akşam düzenlenen programla yapıldı.

Masalların dünyasına yolculuk, 'Kuş Kanadında Masallar' teması ile Küçükçekmece'de başlayan festivalin startı dün akşam Kibrithane'de düzenlenen program ile verildi. Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba - Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi tarafından gerçekleşen festivalde, Türk, İtalyan, Alman, İngiliz ve Filistinli 29 isim yetişkin ve çocuklara masal anlatacak. 6 gün boyunca masalların dünyasına yapılacak olan yolculuk, 29 masal anlatıcısı, 8 akademisyen ve araştırmacı yazar sadece çocuklara değil, yetişkinlere de masallar anlatarak sunumlar yapacak.

13 Ekim - 18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Masal Festivalinin açılış programı dün akşam Kibrithane'de gerçekleştirildi. Davetliler programın yapıldığı salona sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyularak alındı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, akademisyenler ve davetliler katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katılımcılarla uzaktan selamlaşarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Programda açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Küçükçekmece Belediyesi olarak doğal zenginliklerini hem korumak, hem de ortaya çıkarmak amacıyla geleceğe yönelik kapsamlı bir bilimsel kaynağı yayın hayatına kazandırdık. Küçükçekmece kuşların evi kitabı kendi tanıtımımıza büyük katkı sağlayacak ve kuşaktan kuşağa geçecek bir bilgi kaynağı niteliğindedir. İstanbul'da görülen kuş türlerinin yüzde 49'u Küçükçekmece'de bulunuyor. Küçükçekmece Gölü, nesli tükenmekte olan bıyıklı, baştankara, elmabaş gibi yüzlerce kuşa ev sahipliği yapmakta. Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi iş birliği ile ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Masal Anlatıcılığı Festivalinin temasını belirlerken kuşlar hayal gücümüzü kanatlandırdı. Masalların dünyasına yolculuk kuş kanadında masallar temasıyla Küçükçekmece'de gerçekleşecek. Kuşlar uçuyor, masallar dilden dile göç ediyor. Küçükçekmece masallarla doluyor. 6 gün boyunca masalların dünyasına doğru yapılacak olan yolculuk 29 masal anlatıcısı, 8 akademisyen ve araştırmacı yazar sadece çocuklara değil, yetişkinlere de masallar anlatarak akademik sunumlar yapacak. 13- 18 Ekim tarihleri arasında Küçükçekmece'deki meydanlarda ve okullarda pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştireceğimiz festivalde Küçükçekmece Belediyesinin hayata geçirdiği masal kamyonu da kapı kapı dolaşarak masallar anlatacak. Kamyonun üzerindeki masal anlatıcısı müzisyenin ritimleri eşliğinde masalını anlatırken çocuklar ve yetişkinler evlerinden çıkmadan pencerelerinden masal dinleme fırsatı bulacaklar. Dolu dolu bir program 6 gün boyunca Küçükçekmeceliler ile birlikte olacak" dedi.

Festival kapsamında, hafta içi ilkokul çocukları için, hafta içi akşam yetişkinler için, hafta sonu 10.00-11.00 saatleri arasında 3 yaş ve üzeri için, hafta sonu 11.00-12.00 arasında ise 6 yaş ve üzeri için masallar anlatılacak. Açılış gününde gerçekleşecek konserle kuşlu türküler dile gelecek. Müzisyen Faysal Macit de performansıyla masal anlatıcılarına eşlik edecek.

Festival programı kapsamında hafta içi her gün Doç. Dr. Evrim Ölçer, Dr. Hüseyin Fırat, Süreyya İsfendiyaroğlu, Prof.Dr. Ahmet Karataş, Roza Erdem, Metin Bobaroğlu 'Mitolojik Kuşlar', 'Mitolojiden Moderniteye Kuş Sembolü (Psikolojik bir İnceleme)', 'Kuş Göçleri-Kuş Gözlemleri', 'Mantıku't Tayr- Kuş Dili Hikayesindeki Kuş Sembollerinin Yorumlanması', 'Masal Anlatıcılığı Eğitimi', 'Masal Meclisi; Masallara Farklı Perspektiflerden Bakan Masalcıların ve araştırmacıların Buluşması' başlıkları altında akademik sunumlar da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL