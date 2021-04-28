Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Değirmenci sosyal medyada bilginin süzgeçten geçirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Değirmenci sosyal medyada bilginin süzgeçten geçirilmesini istedi Açıklaması

28.04.2021 11:49
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Değirmenci sosyal medyada bilginin süzgeçten geçirilmesini istedi Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya kullanıcılarının artık muhabir gibi görülmeye başlandığını belirterek, "2,5 milyarlık muhabir ordusu bilgiyi süzgeçten geçirmeden paylaşım yaptığı ve biz bu kullanıcılara bu süzgecin önemini anlatamadığımız...

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya kullanıcılarının artık muhabir gibi görülmeye başlandığını belirterek, "2,5 milyarlık muhabir ordusu bilgiyi süzgeçten geçirmeden paylaşım yaptığı ve biz bu kullanıcılara bu süzgecin önemini anlatamadığımız sürece sosyal medya ve internet ortamında dezenformasyon ve yalanla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Değirmenci, Trakya Üniversitesince çevrim için düzenlenen moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yaptığı "Yeni Medya ve Gazetecilik" konulu konferansa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada dünyada yaklaşık 4 milyara yakın internet kullanıcısının bulunduğunu, bunların 2,5 milyarının aktif şekilde internete ve sosyal medyaya girdiğini belirten Değirmenci, bu platformlarda dezenformasyonla sıkça karşılaşıldığına dikkati çekti.

Sosyal medyayı kullanan herkesin artık muhabir gibi görülmeye başlandığını dile getiren Değirmenci, "2,5 milyarlık muhabir ordusu bilgiyi süzgeçten geçirmeden paylaşım yaptığı ve biz bu kullanıcılara, bu süzgecin önemini anlatamadığımız sürece sosyal medya ve internet ortamında dezenformasyon ve yalanla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada aktif kullanılan 2 milyar, Türkiye'de ise 8 milyon internet sitesinin bulunduğunu aktaran Değirmenci, yalan haberin çok hızlı şekilde yayılabildiğini vurguladı.

Değirmenci, şunları kaydetti:

"Yalan haberin, herhangi bir haber sitesine yayınlandıktan sonra gerek haber sitesi üzerinden gerekse de sosyal medya üzerinden yayılımını hesaplamaya kalksak mucize sonuçlara ulaşırız. Bildiğimiz tek gerçek şu ki yalan ışık hızında yayılıyor. Yalan ışık hızında yayıldığı için bizim bununla dört dörtlük mücadele etme şansımız olduğunu düşünmüyorum.

Değerleri ön plana çıkarıp hakikati savunursak en azından dezenformasyona uğrayan hedef kitlenin sayısını en aza indirmiş oluruz. Gelenekçi medyanın en önemli özelliği ilkelere ve değerlere önem vermesidir. Tabii gelenekçi medyada da yalanlar söyleyenler var ancak gelenekçi medya anlayışında yalanın bu derece yayılma imkanı yoktu. Bugün ise artık yeni medya da tık haberciliği ve reyting alma uğruna haberin içeriğini kontrol etmeden giren editör arkadaşlarımız var."

Öte yandan konferansa gazeteciler Serkan Fıçıcı, Murat Çiçek ve Erem Şentürk de katıldı.

Aslan Değirmenci, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Değirmenci sosyal medyada bilginin süzgeçten geçirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika


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