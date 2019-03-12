Uluslararası Müzik Festivali Güher- Süher Pekinel Kardeşlerle Perde Açacak

MERSİN'de bu yıl 18'incisi, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği ile düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini Güher- Süher Pekinel kardeşlerin vereceği 'Mozart Gecesi' konseri ile açıyor.

MERSİN'de bu yıl 18'incisi, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği ile düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini Güher- Süher Pekinel kardeşlerin vereceği 'Mozart Gecesi' konseri ile açıyor.



18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher- Süher Pekinel kardeşlerin seslendireceği Mozart İki Piyano Konçertosu ile açıyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos'un da Mozart aryaları ile yer alacağı iki bölümlük konser, 10 Nisan günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seslendirilecek.



?Aralarında Leonard Bernstein gibi efsane bestecilerin de olduğu pek çok ismin kendilerine ithafen ikili piyano eserleri yazdığı, uyarladığı Pekinel kardeşler, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, London Filarmoni, İsrail Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Philadelphia, Orchestre National de France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo Filarmoni ve Leipzig Gewandhaus gibi önde gelen orkestralarının yanı sıra; Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Sir Neville Marriner, Paavo Järvi, Marek Janowski ve Michel Plasson gibi tanınmış şeflerle saygın konser salonlarında resitaller ve konserler gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli şefleri ve orkestralarıyla birlikte anılan Pekinel kardeşler, 6 yaşında başladıkları piyano konserleriyle sayısız başarılara imza atarak, birçok ödül de aldı.



1991 yılında TBMM tarafından devlet sanatçısı unvanı da verilen sanatçılar, müzikal başarılarının yanı sıra son 10 yıldır sürdürdükleri sosyal projeleriyle de adlarından sıkça söz ettiriyor.



- Mersin

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