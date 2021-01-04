"Uluslararası Öğrenci Gençlik Projesi Çalıştayı" Tavşanlı'da yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Uluslararası Gençlik Projesi Çalıştayı" düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, belediyeye ait Göbel Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin eğitim altyapısının hem kendi vatandaşlarının geleceğe hazırlanmasına hem de manevi anlamda bağlılık gösteren diğer ülkelerin gençlerinin de hizmetine sunulduğunu söyledi.

Diğer ülke gençlerine eğitim fırsatının verilmesinin önemli olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda önce 200 bin civarında, sonra 200 binin üzerinde yabancı öğrencinin ülkemizde ihtiyaç duydukları eğitimi almaları güzel bir fırsattır." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da göreve gelmesinden itibaren üniversitede uluslararası öğrenci sayısının artırılması için hedefler belirlediklerini anlattı.

Yabancı öğrencilerin Kütahya'ya ve ülkeye katkılar sağladığını vurgulayan Uysal, "Uluslararası öğrencilerde bu sene 5 bin 27 hedefi koymuştuk. Bugün 5 bin 460 uluslar arası öğrencimiz var. Bunun 660'ü lisansüstü öğrenci. İslam aleminden, Türk cumhuriyetlerinden kalburüstü gençler ülkemizi tercih ediyor. Kütahya'yı seçtiler" diye konuştu.

DPÜ Gelişim Stratejileri Araştırma Merkez Müdürü Bülent Cırık ise yaptığı sunumla proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.