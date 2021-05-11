Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi - Son Dakika

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

11.05.2021 12:13

İsrail'in Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere yönelik uyguladığı zulüm başta Müslüman ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi. Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman, yapılanları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Küdüs'ün doğusunda yer alan ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Mescid-i Aksa'da direnen Filistinlilere İsrail tarafından yapılan insanlık dışı uygulamalar devam ederken,İsrail hükümeti ve İsrail polisine dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor.

Mescid-i Aksa'da devam eden olaylara son tepki gösteren Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü oldu. Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptıklarının yeni olmadığını ve 70 yıldan bu yana devam ettiğini hatırlattı. Feldman, İsrail'in delice yaklaşımlarına şaşırmamak gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki bu, 70 yıldır devam eden olaylarla aynı kalıba sahip ve çok özdeş. Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı" dedi.

"İNSANLARI EVLERİNDEN ATMAK İSTİYORLAR"

İsrail'in Siyonist hareketinin kendisinden başka hiçbiri gücü tanımadığını söyleyen Feldman, "Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı" diye konuştu.

"SAVAŞA İHTİYAÇ DUYUYORLAR"

İsrail'in bilerek Filistin'in uç noktalarına dokunduğunu ve savaşa ihtiyacı olduğunu aktaran Feldman, "Maalesef on yıllardır gördüğümüz şu ki İsrail Siyonist hareketinin Filistin halkına karşı savaşını meşrulaştırmak için kendisine saldırılmasına ihtiyaç duyuyor. Şimdi neden Filistinlilerin tepkisini çekecek bu Şeyh Cerrah olayını ortaya çıkardıklarına şaşmamak gerek. Buna getireceğim tek açıklama Siyonist hareketin savaşa ihtiyacı olduğudur. Var olmak ve Yahudi halkından sempati kazanmak için savaşa ihtiyaçları var. Yahudilere, 'Bakın, tehlikedeyiz, Filistinliler bizim için tehdit' diyebilmek için savaşa ihtiyaçları var" dedi.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

"FİLİSTİN HALKINA YAPILAN YANLIŞ"

Feldman, bugüne kadar Filistin halkına yapılanın çok yanlış olduğunu dile getirerek, "Bu işin kökenine inmeye, restorasyona, şimdiye kadar yapılan bütün yanlışları düzeltmeye ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu düzeltilmediği ve yanlışlar tanınmadığı sürece, maalesef hiçbir yere gidemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEW YORK VE WASHİNGTON'DA PROTESTOLARA KATILACAĞIZ"

İsrail baskılarına karşı bu hafta New York ve Washington'da düzenlenecek çeşitli protestolara katılacaklarını aktaran Feldman, "Filistin'in ezilen halkını desteklemek ve bu işgali durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya, en azından insanları olup bitenlerin farkına varması, olanların yanlış olduğunu anlamaları için eğitmeye hazırız" sözlerini kullandı.

"SİSTEMATİK ŞEKİLDE SANSÜRLENİYORUZ"

Feldman, İsrail yanlısı güçlerin karşıt sesleri bastırmak için çabaladıklarının ve kendilerine ait sosyal medya hesaplarını kapattırdıklarının altını çizerek, "Bu her zaman oluyor, sesimiz yok sayılıyor ve ana akım medyada sistematik olarak sansürleniyoruz. On yıllardır buna alıştık." diye konuştu.

İsrail'i ve politikalarını eleştirmenin de "Yahudi karşıtlığı" olmadığını vurgulayan Feldman, "Her türlü adaleti ihlal ettiği için İsrail'i eleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi

Doğu Kudüs, Siyonizm, İsrail, Haham, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi - Son Dakika


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