Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenlenecek

7 saat önce

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenlenecek, System.String[]

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40'ıncısı koşulacak Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda ödüllü fotoğraf yarışması da organize edilecek.

Maratonda çekilen 33 eserin yer alacağı fotoğraf albümü oluşturmak üzere düzenlenen yarışmada birinci 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü 2 bin lira, albümde yer alan eseri yer alanlar ise 250 lira ile ödüllendirilecek. Amatör ve profesyonel fotoğraf çeken herkesin katılabildiği yarışmada, koşu sırasında çekilen fotoğrafların Instagram'da #trabzonyarimaratonu etiketiyle paylaşılacak, seçici kurulun belirlediği fotoğrafların orijinal hali trabzonyarimaratonu61@gmail.com adresine gönderilecek.

Fotoğraflar, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Osman Şişko, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Emir Yıldız, Fotoforum Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Oğuzhan Hacısalihoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basın Sorumlusu Gürkan Ata ve gazeteci Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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