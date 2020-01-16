Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı:

Irak'ta temaslarda bulunan Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkçe'yi bölgede yaygın bir dil haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında Salahaddin, Zaho, Süleymaniye, Duhok ve Erbil'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Salahaddin Üniversitesi Rektörü Ahmed Dizayi, Duhok Üniversitesi Rektörü Muslih Duhoki, Zaho Üniversitesi Rektörü Lezgin Abdulcemil ve Süleymaniye İnsani Gelişim Üniversitesi Rektörü Merivan Ahmed Reşid ile görüştüğünü aktaran Azizoğlu, Türkçe'nin İslam coğrafyasının eğitimi dili olması için bütün kurumlardan katkı beklediklerini ifade etti.

Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye her alanda küresel cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Turizm, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitim alanlarındaki Türkiye tercihi Türkçe bilmeyi zaruri hale getirmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki tüm imkanlarımızı kullanarak, Türkçe'nin küresel anlamda yaygın bir dil olması için çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."

Azizoğlu ayrıca kurucusu olduğu IUC'nin 29 ülkeden üyeleri olduğuna işaret ederek, "Bölge üniversiteleri, dışa açılabilmek için IUC'den çok iyi bir şekilde yararlanabilir." diye konuştu.

IUC Kurucu Başkanı Azizoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf'u da ziyaret ettiklerini aktardı.