Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı

14.03.2022 17:56
Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor ile anlaşan Teknik Direktörü Ümit Karan, ayağının tozu ile takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor ile anlaşan Teknik Direktörü Ümit Karan, ayağının tozu ile takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

2. Lig Beyaz Grup'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan Uşakspor'da Ümit Karan heyecanı yaşanıyor. Önceki gün Uşakspor Kulüp Başkanı ve Uşak Belediye Başkan Yarımcısı Hikmet kahraman ile kendisini Uşakspor'a bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Ümit Karan, tesislere gelerek futbolcularla tanıştı. Genç teknik adam daha sonra Uşak Bir Eylül Stadı'nda öğrencilerinin başında antrenmana çıktı. Sezona teknik direktör olarak Serkan Afacan ile başlayan, istenilen sonuçlar alamayınca eski futbolcusu Veli Özdemir ile anlaşan kırmız siyahlı kulüpte Özdemir döneminde de son 4 maçta 3 mağlubiyet alındı. Özdemir'in istifası üzerine Ümit Karan 1,5 yıllığına takımı emanet etti.

Son mağlubiyetlerle grupta play-off umutlarını da tüketen Uşakspor, Ümit Karan yönetiminde gelecek sezona hazırlanırken, önümüzdeki sezonda başarılı olmanın hesapları yapılıyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyetle play-off hedefinin gerisine düşerek kendisini alt sıralarda bulan Uşakspor, Veli Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine gelen Ümit Karan, yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Galatasaray Futbol Kulübü ve A Milli Takımda başarılı futbolu ile hafızalıda yer eden 46 yaşındaki genç teknik adam öğrencilerinden her maça galibiyet parolası ile çıkmalarını istedi. Ümit Karan, teknik adamlık hayatına 2020 – 2021 Futbol Sezonunun ikinci yarısında Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'u çalıştırarak başlamıştı. Karan, bu sezonun ilk yarısında 3. Lig takımı İskenderunspor'u çalıştırdı.

(Hidayet Kıran/İHA)

Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı
Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı
Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı

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Kaynak: İHA

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