Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Adliyeye Sevk Edildi

16.01.2026 10:47
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Dün Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin saç ve kan örnekleri alınmıştı. 14 Ocak'ta gözaltına alınan ve aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

