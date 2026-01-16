Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi - Son Dakika
Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi

Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi
16.01.2026 18:59
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski oyuncu Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

ÜMİT KARAN'IN DA OLDUĞU 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARAN'IN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, 'TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak', 'Satışa Arz Etmek - Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA

