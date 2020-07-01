Ümit Milli Takım'ın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda mart ayında oynanması gereken ancak korona virüs sebebiyle ertelenen müsabakaların yeni tarihleri belli oldu. Buna göre Ümit Milli Takım, 13 Ekim 2020'de İngiltere ile deplasmanda karşılaşacak.



2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda Mart 2020'de oynanması planlanan ancak küresel sorun haline gelen korona virüs salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.



Ümit Milli Takım ertelenen İngiltere maçını 13 Ekim 2020'de deplasmanda oynayacak. Türkiye, 3. Grup'taki kalan maçlarında 4 Eylül'de Andorra ile 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile kendi sahasında karşılaşacak. - İSTANBUL