Ümit Özdağ: Depremden Sonra Normal Hayat Yok

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) – 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'da depremzedelerin sorunlarını dinleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Depremin üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hayat normale dönmemiş henüz, ne yazık ki" dedi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem şehitliğini ziyaret etti, depremzedelerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi.

Özdağ, Hatay'a gelişinde Zafer Partisi Hatay İl Teşkilatı tarafından İskenderun'da karşılandı. Ardından Hatay Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden Özdağ, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için dua okudu. Özdağ daha sonra Defne ilçesinde depremzedelerle buluşarak yurttaşların sorunlarını dinledi ve not aldı.

Elektrik, su ve doğal gaz kesintileri devam ediyor

Depremzedeler, özellikle elektrik, su ve doğalgaz kesintilerinin devam ettiğini, yolların ve kaldırımların halen yapılmadığını belirterek hem araç kullanırken hem de yaya olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Yurttaşlar, ulaşım altyapısındaki eksikliklerin günlük yaşamı zorlaştırdığını dile getirdi.

Engelliler bozuk yollar nedeniyle mağdur oluyor

Bir depremzede, yolların bozuk olması nedeniyle engelli yurttaşların duraklara yanaşan otobüslere binemediğini, sokaklarda rahat yürüyemediklerini belirtti.

Antakya'da kira fiyatları artışta

Başka bir depremzede ise TOKİ konutlarında kura çıkan yurttaşların kira yardımlarının kesildiğini, ancak teslim edilen evlerin halen inşaat halinde olduğunu ifade ederek bu nedenle bir yıl daha kira ödemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Aynı depremzede, özellikle Antakya'da kira fiyatlarının ciddi şekilde arttığını da aktardı.

Özdağ: Hayat normale dönmüş mü derseniz? Hayır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretlerinin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Depremin üzerinden bunca sene geçtikten sonra hala depremin ağır sıkıntılarının bir bölümünün yaşanmakta olduğunu onlardan dinledik. ve bunların başında hiç şüphesiz hala kendi konutlarına geçemeyen insanların, konteynerde yaşayan insanların sıkıntıları geliyor. ve yine sıkıntı olarak vatandaş yollardan ve kaldırımlar konusunda çok sıkıntı ifade ediyor. Ulaşımın ağır bir sıkıntı süreci içerisinde olduğunu biz de yaşayarak birkaç saat içerisinde görmek durumunda kaldık. Keza elektrik kesintilerinin çok sık gerçekleştiği ifade ediliyor. Şu an çevrede elektrik kesintisi var, görüyorsunuz. Yani hayat normale dönmüş mü derseniz? Hayır. Depremin üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hayat normale dönmemiş henüz, ne yazık ki."