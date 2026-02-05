Ümit Özdağ: Depremden Sonra Normal Hayat Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümit Özdağ: Depremden Sonra Normal Hayat Yok

05.02.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da depremzedelerin sorunlarını dinleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Depremin üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hayat normale dönmemiş henüz, ne yazık ki” dedi.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) – 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'da depremzedelerin sorunlarını dinleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Depremin üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hayat normale dönmemiş henüz, ne yazık ki" dedi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem şehitliğini ziyaret etti, depremzedelerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi.

Özdağ, Hatay'a gelişinde Zafer Partisi Hatay İl Teşkilatı tarafından İskenderun'da karşılandı. Ardından Hatay Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden Özdağ, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için dua okudu. Özdağ daha sonra Defne ilçesinde depremzedelerle buluşarak yurttaşların sorunlarını dinledi ve not aldı.

Elektrik, su ve doğal gaz kesintileri devam ediyor

Depremzedeler, özellikle elektrik, su ve doğalgaz kesintilerinin devam ettiğini, yolların ve kaldırımların halen yapılmadığını belirterek hem araç kullanırken hem de yaya olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Yurttaşlar, ulaşım altyapısındaki eksikliklerin günlük yaşamı zorlaştırdığını dile getirdi.

Engelliler bozuk yollar nedeniyle mağdur oluyor

Bir depremzede, yolların bozuk olması nedeniyle engelli yurttaşların duraklara yanaşan otobüslere binemediğini, sokaklarda rahat yürüyemediklerini belirtti.

Antakya'da kira fiyatları artışta

Başka bir depremzede ise TOKİ konutlarında kura çıkan yurttaşların kira yardımlarının kesildiğini, ancak teslim edilen evlerin halen inşaat halinde olduğunu ifade ederek bu nedenle bir yıl daha kira ödemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Aynı depremzede, özellikle Antakya'da kira fiyatlarının ciddi şekilde arttığını da aktardı.

Özdağ: Hayat normale dönmüş mü derseniz? Hayır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretlerinin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Depremin üzerinden bunca sene geçtikten sonra hala depremin ağır sıkıntılarının bir bölümünün yaşanmakta olduğunu onlardan dinledik. ve bunların başında hiç şüphesiz hala kendi konutlarına geçemeyen insanların, konteynerde yaşayan insanların sıkıntıları geliyor. ve yine sıkıntı olarak vatandaş yollardan ve kaldırımlar konusunda çok sıkıntı ifade ediyor. Ulaşımın ağır bir sıkıntı süreci içerisinde olduğunu biz de yaşayarak birkaç saat içerisinde görmek durumunda kaldık. Keza elektrik kesintilerinin çok sık gerçekleştiği ifade ediliyor. Şu an çevrede elektrik kesintisi var, görüyorsunuz. Yani hayat normale dönmüş mü derseniz? Hayır. Depremin üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hayat normale dönmemiş henüz, ne yazık ki."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Ekonomi, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: Depremden Sonra Normal Hayat Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 01:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Depremden Sonra Normal Hayat Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.