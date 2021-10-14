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Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum - Son Dakika

Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum

14.10.2021 07:32

Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Ümit Özdağ, Nagehan Alçı'ya yönelik olarak "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi. Bu ifadelerden sonra stüdyo bir anda gerilirken Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Program sırasında Özdağ, bir soruya yanıt olarak Alçı'ya yönelik "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi. Bu ifadelerden sonra stüdyo bir anda gerilirken Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.

NAGEHAN ALÇI'NIN SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'a soruduğu sorusunda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi suikastlar olabilir iddiasını konuşunca siz vahim bir takım iddialar ortaya attınız. Şimdi ben bir iki yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta parlamentarizmle ilgili. Türkiye'nin mevcut kutuplaşması, gerilimi giderek arttırabilir. Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet, parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak bir yol aranmalı demiştim. Siz de parti programınızda çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolasıyla sizin sistem değişikliği ile ilgili öngörünüz ne denir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak?"

Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum

"BEN SİZİ SON 10 SENEDE TOPLUMSAL GERİLİMİN MİMARLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Özdağ ise "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi.

"ÇOK AĞIR ŞEYLER SÖYLEDİNİZ"

Bu ifadelerden sonra ortam bir anda gerilirken çıkan tartışma sırasında Nagehan Alçı, "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum"

Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum

Nagehan Alçı, Ümit Özdağ, Türkiye, Masum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum - Son Dakika
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