Son Dakika Haberleri: Ümit Özdağ, İyi Parti'deki Görevinden İstifa Etti (2)

Ümit Özdağ, İyi Parti'deki Görevinden İstifa Etti (2)

1 saat önce

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMAİYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ümit Özdağ, İyi Parti'deki Görevinden İstifa Etti (2), System.String[]
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Paçacı açıklamasında, partinin kurulduğu günden bu yana, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ümit Özdağ'ın bugün itibarıyla görevinden ayrıldığını bildirerek, "Sayın Özdağ bu kararı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile geçtiğimiz ay yaptığı istişarenin ardından, TBMM'ndeki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:59 Kaynak: DHA

İYİ Parti, Ümit Özdağ, Politika
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