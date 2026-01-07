Ümit Özdağ Kartal İlçe Başkanlığı Açılışında - Son Dakika
Ümit Özdağ Kartal İlçe Başkanlığı Açılışında

Ümit Özdağ Kartal İlçe Başkanlığı Açılışında
07.01.2026 14:32
Zafer Partisi, İstanbul'da ilçe teşkilatlarıyla halka dokunarak sorunları öğrenmeyi hedefliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'da ilçe ilçe dolaşma stratejilerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İstanbul'un 3 ülke nüfusunu içinde barındıracak büyüklükte olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Bundan ötürü İstanbul'u anlamak, İstanbul'un ilçelerini ve ilçelerde de mahalleleri anlamak gerekiyor. Zafer Partisi olarak 2026 yılını İstanbul'un ilçelerinden başlattık. Her gün bir ilçeyi, o ilçenin temas noktalarını, pazarını, AVM'sini ve esnafını ziyaret ediyoruz."

Ümit Özdağ, sivil toplum örgütleriyle ve yerel basınla da bir araya geldiklerini, halka dokunarak ilçenin meselelerini ve beklentilerini öğrenip siyasete taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bu politikanın tam bir taban politikası olduğunu ve yapılması gerekenin bu olduğunu bilerek yola çıktık." dedi.

İlçe teşkilatlarının çalışmalarına da değinen Özdağ, "Zafer Partisi ilçe teşkilatları, mahallelerdeki sorunları, ilçenin ortak sorunlarını, mahallenin sosyolojik fotoğraflarını çekerek, bizim ilçe politikamızın ve aynı zamanda büyük İstanbul politikamızın alt yapısını oluşturmamıza destek oluyorlar. Ocak ayını böyle geçireceğiz. Sonra Anadolu'da çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özdağ, kurdele kesimiyle Kartal İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

