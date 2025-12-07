Ümit Özdağ: Zafer Partisi Anıtkabir'den yola çıktı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de siyasi partiler kuruluş aşamasında Washington'u, Brüksel'i heyetler ile ziyaret ederler. Zafer Partisi de kurulurken bazı ziyaretler yaptı. Ancak ne Washington'a ne Brüksel'e gittik. Zafer Partisi, Türk milletinin zaferi için Anıtkabir'den yola çıktı" ifadesini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'de siyasi partiler kuruluş aşamasında Washington'u, Brüksel'i heyetler ile ziyaret ederler. Zafer Partisi de kurulurken bazı ziyaretler yaptı. Ancak ne Washington'a ne Brüksel'e gittik. Zafer Partisi, Türk milletinin zaferi için Anıtkabir'den yola çıktı. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'daki türbesinde dualar ile yola devam etti. Yesi'den getirdiğimiz toprağı Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin önündeki kara dut ağacının dibine serdik. O dut ağacı yemiş verdiği sürece Türk milletinin Anadolu'da egemenliği devam edecek."