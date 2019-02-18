Son Dakika Haberleri: Umke'den Lösemili Ahmet İçin Kan Bağışı Desteği

Umke'den Lösemili Ahmet İçin Kan Bağışı Desteği

36 dakika önce

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, geçen sene lösemi tanısı konan 15 yaşındaki Ahmet Arif için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Umke'den Lösemili Ahmet İçin Kan Bağışı Desteği, System.String[]
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, geçen sene lösemi tanısı konan 15 yaşındaki Ahmet Arif için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Adana'da kemoterapi tedavisi gören Ahmet'e gerekli iliğin bulunabilmesi için başlatılan kampanya çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda Türk Kızılayı'nın otobüsüne gelen UMKE görevlileri, kan bağışı yaptı.

UMKE İl Sorumlusu Alpay Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun kan bağışına duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Niğde UMKE ekibi olarak kayıtsız kalamadık. Bugün ve yarın yaklaşık 65 kişi kan ve kök hücre bağışında bulunacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

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