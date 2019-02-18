Umke'den Lösemili Ahmet İçin Kan Bağışı Desteği
36 dakika önce
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, geçen sene lösemi tanısı konan 15 yaşındaki Ahmet Arif için kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) görevlileri, geçen sene lösemi tanısı konan 15 yaşındaki Ahmet Arif
için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Adana
'da kemoterapi tedavisi gören Ahmet'e gerekli iliğin bulunabilmesi için başlatılan kampanya çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir
Meydanı'nda Türk Kızılayı
'nın otobüsüne gelen UMKE görevlileri, kan bağışı yaptı.
UMKE İl Sorumlusu Alpay Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun kan bağışına duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Niğde UMKE ekibi olarak kayıtsız kalamadık. Bugün ve yarın yaklaşık 65 kişi kan ve kök hücre bağışında bulunacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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