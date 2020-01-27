UMKE gönüllüsü ailesiyle vedalaşmadan Elazığ'a yardıma koştu - Son Dakika

Tosya Devlet Hastanesi ameliyathanesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü İsmail Cem Boyacı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi haber alır almaz, ailesiyle vedalaşamadan bölgeye gitti.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı UMKE gönüllülerinin deprem bölgesine gideceği haberini alan Boyacı, evine uğramadan hazırlıklarını yapıp Elazığ'a gitti.

Boyacı, Fark Eymen isimli ve 10 gün önce dünyaya gelen oğluyla vedalaşmadan Elazığ'daki depremzedelere yardım için yola çıktı.

Boyacı, yaptığı açıklamada, haberi aldığında Tosya'da olduğunu, aracında bulundurduğu malzemelerle yola çıktığını söyledi.

Ailesiyle de telefona vedalaşabildiğini vurgulayan Boyacı, "Afet ve acil durumlara hazır olmak görevimizin en büyük parçası. Ülkece son olarak yaşadığımız Elazığ depremi de bizleri derinden üzdü. Oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak, devletimizin şefkat elini uzatmak amacıyla bir an bile düşünmeden arkadaşlarımızla deprem bölgesine hareket ettik. Benim gibi 18 arkadaşım da hiç düşünmeden çocuğunu, eşini, ailesini bırakıp bizden yardım bekleyen vatandaşlarımıza umut olabilmek için Elazığ'a geldi." dedi.

Elazığ'da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devlet imkanlarının seferber edildiğine dikkati çeken Boyacı "Gece gündüz demeden herkes, umutla enkazdan gelecek olan bir ses bekliyordu. Kastamonu UMKE olarak depremden 16 saat sonra 2 vatandaşımızın sağlıklı şekilde çıkarılmasına vesile olduk. Büyük bir heyecan ve gururla bu anı yaşadık. Kaybettiğimiz canlar için de büyük üzüntü duyduk. İnşallah, benzer afetlerin tekrarını yaşamayız." ifadelerini kullandı.