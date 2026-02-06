Umman, ABD-İran Görüşmelerine Zemin Hazırlıyor - Son Dakika
Umman, ABD-İran Görüşmelerine Zemin Hazırlıyor

Umman, ABD-İran Görüşmelerine Zemin Hazırlıyor
06.02.2026 14:41
Umman, İran'ın nükleer sorunları için ABD ile müzakereleri yeniden başlatmayı hedefliyor.

UMMAN Dışişleri Bakanlığı, başkent Maskat'ta yürütülen ABD- İran görüşmelerinin, İran'ın nükleer sorunlarıyla ilgili diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin hazırlamaya odaklandığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi'nin süreci yönetmek amacıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyet ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki heyetle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Görüşmelerde, müzakerelerin yeniden başlatılması ve başarıyla sonuçlanabilmesi için uygun koşulların oluşturulması üzerinde durulduğu belirtildi.

Al Busaidi'nin, Umman'ın taraflar arasında diyalog ve yakınlaşmayı sağlama konusundaki kararlılığını vurguladığı, bölgesel güvenliği ve istikrarı destekleyen siyasi çözümlere ulaşmak için uluslararası ortaklarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

