Umman Sultanı Heysem bin Tarık Almanya'da

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya 'nın başkenti Berlin 'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

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