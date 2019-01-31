Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın Sivil Toplum Kuruluşlarını Unutmadı

Ümmet Akın Sivil Toplum Kuruluşlarını Unutmadı

1 saat önce

Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ümmet Akın Sivil Toplum Kuruluşlarını Unutmadı, System.String[]
Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Aydın'da bulunan STK'ları ziyaret eden akın gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Ümmet Akın ziyaretlerde şunları söyledi, " Seçime 60 gün kaldı. STK'lar olmazsa olmazımızdır. İlçe sorunlarını ortak akılla çözmek gerekir. Kentteki tüm Oda başkanlarının katılımıyla ayda bir yapılacak toplantılarla ortak akıl platformu oluşturmak yararlı olacak. Ortak akıl toplantıları ile ilçe hakkındaki bir konuyu çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alarak değerlendirmek, Efeler için olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Ortak akıl bilinci ile ilçenin geleceğine yönelik projeler üretip strateji ve eylem planları belirleyerek faydalı işler, projeler çıkaracağımıza inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gerçekleştirmeyi planladığımız bu toplantılarda beyin fırtınası şekline dönüştürerek ilçenin geleceğine yönelik güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden oda başkanları, başarı dileklerini dileyerek, destek olacaklarının sözünü verdiler. Ortak akıl toplantılarının olumlu sonuçlar vereceğini ve böyle bir projenin hayata geçmesi için tam destek olacaklarını ifade ettiler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Efeler, Ümmet Akın, Politika
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