Ümraniye'de binanın alev alev yanan çatısında mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alev alev yanan çatıda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Yangın, saat 15.45 sıralarında Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çatıyı bir anda alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ümraniye, Ünalan ve Çengelköy itfaiye grupları yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de su tankeri istendi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıda mahsur kalan Mehmet Kul'u merdiven uzatarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta müdahalesi yapılan Mehmet Kul'un sağlık durumu iyi olduğunu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Mahsur kaldığı çatıdan kurtarılan Mehmet Kul, "Ufak bir kaza atlattık. Çatıda izolasyon çalışmaları sırasında mahsur kaldım. İtfaiye ekipleri, mahsur kaldığım yerden kurtardı. Benim bir şeyim yok. Çok iyiyim" dedi. ALEV ALEV YANAN ÇATIDAN KURTARILMASI KAMERADA
Alev alev yanan çatıdan Mehmet Kul'un kurtarılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, mahsur kalan Mehmet Kul'un çevreden yardım istediği ve itfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak onu kurtardığı görülüyor.
Kaynak: DHA
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