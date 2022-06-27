Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

27.06.2022 12:48

Son dakika habere göre Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüİSTANBUL Ümraniye'de yaşayan Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses çıkardığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı boğdu.

Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

İSTANBUL Ümraniye'de yaşayan Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses çıkardığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı boğdu. Polisi arayarak "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diye ihbarda bulunan Gürsel Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, Gürsel Kaya gece çalıştığı işinden gelip evde istirahat etmeye başladı. Eşi Şengül Kaya'nın evde temizlik yaptığı esnada ses çıkarması nedeniyle Gürsel Kaya ile Şengül Kaya tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Gürsel Kaya eşi Şengül Kayayı elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü. Gürsel Kaya, 155'i arayıp, "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürülmesine rağmen yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7'de işten gelerek istirahate ayrıldım. Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Kaya'nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Cinayetin işlendiği apartmanın karşısında çalışan Fadime Akkoca, "Biz o gün çalışıyorduk arkadaşlarla. Ambulans sesini duyduk sonra dışarı çıktık. Bizim çevredeki insanların söylediklerinden duyduklarımız kadının kalp krizi geçirdiğiydi. Sonra tekrar duyduğumuz ifadeye göre kadının kocası tarafından bıçaklandığı ve öldüğünü öğrendik. Öğrendiğimize göre adam temizlik yapan hanımının elektrik süpürgesinin kablosu ile boğduğunu ve sonrada polisi arayarak gelip beni alın dediğini duyduk. Olay yeri inceleme ve savcı geldi. Biz artık bunların son bulmasını istiyoruz. Kadın cinayetlerinin bir anne olarak da karşıyım zaten mümkünse bunları lütfen engelleyelim artık. Sonuçta temizlik 2 taraflıdır sende kullanıyorsun eşinde kullanıyor bundan rahatsız olacak bir zihniyet bir adam olamaması gerek zaten." dedi.

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(Düzelterek yeniden) Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu (Düzelterek yeniden) Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması... 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü - Son Dakika

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