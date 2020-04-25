Ümraniye'de kaçak maske operasyonu: 5 bin kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

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Ümraniye'de kaçak maske operasyonu: 5 bin kaçak maske ele geçirildi
6 saat önce
Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan atölyeye polis tarafından yapılan operasyonda 5 bin kaçak maske ele geçirildi.
Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan atölyeye polis tarafından yapılan operasyonda 5 bin kaçak maske ele geçirildi. İş yeri sahibine para cezası kesildi.
Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz şekilde maske üretimi yapılması üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. Yakalanan iş yeri sahibi Cengiz K. isimli şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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