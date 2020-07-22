Ümraniye'de mobilya atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Ümraniye'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

Mobilya atölyesinin cila hanesinde çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL - Ümraniye'de bir mobilya atölyesinin cila hanesinde yangın çıktı. Yangın sonucu Mahalle sakinleri sokağa dökülürken İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesinde bulunan 3 katlı Mobilya Atölyesinin cila hanesinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde Mobilya Atölyesinin pencerelerinden ve çatısından alevler yükseldi. Yoğun dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri Sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın da ölen yada yaralanan olmazken Mobilya Atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören Mahalle sakini Hasan Yılmaz, " Komşuların sesleri üzerine dışarı çıktık. Mobilya Atölyesinin cila hanesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri müdahale etti söndürdü. Yangında ölen yada yaralan yok" diye konuştu.